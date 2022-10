Il ministro per l'Ambiente : "Consiglio Energia straordinario per il prossimo 24 novembre"

“Al Consiglio Energia sono stati ripresi i punti dell’ultimo Consiglio dove ha partecipato il presidente Draghi. La discussione è stata ampia su vari temi e in particolare sulla proposta caldeggiata dall’Italia che riguarda il cosiddetto corridoio (dinamico)”. Lo ha affermato il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Consiglio Energia a Lussemburgo. Al Consiglio Ue Energia di oggi “abbiamo ribadito l’urgenza delle misure incluse nel pacchetto energia, e con noi la maggior parte degli altri Paesi” ha aggiunto il ministro. “La Commissione si è impegnata quindi a valutare tutte le proposte in tempi rapidi e in tal senso il Presidente ha annunciato la convocazione di un Consiglio Energia straordinario per il prossimo 24 novembre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata