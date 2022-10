Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022

Nuovi incentivi del governo per gli scooter elettrici: a partire dalle ore 10 di oggi, mercoledì 19 ottobre, riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare i ‘voucher’ destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.

Come si ottiene

Il contributo, rivolto a persone fisiche o giuridiche che intendono acquistare veicoli non inquinanti nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione. Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto e sarà lo stesso venditore a prenotarlo attraverso il servizio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. La gestione è affidata a Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

