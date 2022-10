Il commissario europeo: "I crescenti prezzi dell'energia e l'inflazione pesano sulla situazione finanziaria di famiglie e imprese"

In Europa, dopo la “forte ripresa” che ha fatto seguito alla pandemia, “le nostre economie stanno ora navigando in acque turbolente”. Lo ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell’incontro a Washington dell’Eurogruppo in formato allargato con la segretaria al Tesoro Janet Yellen. “Mentre il nostro mercato del lavoro rimane molto forte, i crescenti prezzi dell’energia e l’inflazione da record pesano molto sulla situazione finanziaria delle famiglie e delle imprese”, ha aggiunto Gentiloni.

