Il titolo di Mps ha chiuso la giornata di contrattazioni a Piazza Affari segnando -42,11%, scambiato a 9,90 euro.

La Consob ha pubblicato “un richiamo di attenzione in merito al carattere fortemente diluitivo dell’aumento di capitale di Mps“. “L’aumento in parola presenta caratteristiche di forte diluizione; tale circostanza determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una forte volatilità del prezzo delle azioni dell’emittente, inclusa una sopravvalutazione del prezzo di mercato rispetto al suo valore teorico”. Lo rileva la Consob in merito all’aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena.

