La direttrice del Fondo monetario internazionale: "Le previsioni per il 2023 segnano una crescita globale al 2,7%, al ribasso per la quarta volta in 12 mesi"

Kristina Georgieva, direttrice del Fondo monetario internazionale, in occasione della sessione plenaria degli Annual Meetings di World Bank e Fmi a Washington, ha espresso tutta la sua preoccupazione sulla situazione economico-finanziaria mondiale. “Stiamo sperimentando un passaggio da una fase di relativa stabilità, con bassi tassi di interesse e bassa inflazione, a una fase con alti tassi e alta inflazione, dove c’è grande incertezza. Tutto questo mentre i disastri climatici diventano più frequenti e le tensioni geopolitiche creano problemi alla cooperazione globale”, ha detto Georgieva. “Siamo entrati in una zona pericolosa, con un mondo più fragile e più a rischio di subire shock. E altre sfide sono all’orizzonte. Le previsioni per il 2023 dell’Fmi sono di una crescita globale al 2,7%, dato che abbiamo rivisto al ribasso per la quarta volta in 12 mesi, e nel caso peggiore abbiamo stimato possa scendere sotto il 2%”.

