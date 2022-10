Così il segretario della Cgil parlando con i giornalisti durante il Congresso Nazionale Uil a Bologna

(LaPresse) “Il primo tema che deve essere affrontato dal nuovo governo è l’emergenza bollette e quindi bisogna mettere nelle condizioni le persone di non rimanere senza soldi e le imprese di non chiudere. È necessario costituire un fondo che permetta alle persone di non trovarsi in difficoltà”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti durante il Congresso Nazionale Uil a Bologna. “Il fondo – ha specificato – può essere finanziato con i 40 miliardi di extraprofitti energetici, con gli utili fatti dalle banche. Prima di arrivare a uno scostamento di bilancio si può andare dove i soldi ci sono già”. E sul ruolo dell’Europa aggiunge: “Crediamo che debba fare la sua fare, costituendo un fondo sul modello di quello Sure per aiutare tutti i paesi in difficoltà”.

