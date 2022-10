Così a LaPresse Oleksandr Shubin a margine del congresso Uil a Bologna

“Come ucraino, voglio che la guerra finisca. Ma non solo: voglio la vittoria dei miei concittadini, diventare un paese europeo e democratico. Mi piacerebbe diventare un nuovo centro democratico europeo, uno dei paesi più progressisti del continente”. Così a LaPresse Oleksandr Shubin, vice presidente di Fpu, uno dei principali movimenti sindacali in Ucraina. Shubin è in Italia come ospite internazionale del Congresso nazionale Uil che si sta tenendo a Bologna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata