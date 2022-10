Così il segretario generale Uil a margine del 18esimo congresso nazionale del sindacato

(LaPresse) La crisi energetica preoccupa e non poco Pier Paolo Bombardieri. “Chiederemo al prossimo presidente del Consiglio di lavorare in Europa affinché ci sia un nuovo programma Next Generation: noi dobbiamo affrontare una transizione sociale che sarà molto complicata nei prossimi mesi e che metterà in discussione posti di lavoro e la coesione sociale”, le parole del segretario generale della Uil, a margine del 18esimo congresso nazionale del sindacato.

