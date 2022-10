E' il commento che il Segretario della Uil dà sul prossimo Governo, poco dopo l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato

(LaPresse) “Aspettiamo di verificare nel merito delle questioni che il governo proporrà. Porteremo, senza pregiudizio, le nostre proposte esattamente come abbiamo fatto con il precedente governo. Posso dire, se mi è consentita una battuta, che nel toto ministri, quello meno gettonato è il ministero del Lavoro. Non so se è l’attenzione che la politica dà al lavoro, ma leggo poco su quest’argomento sui giornali”. E’ il commento che il Segretario della Uil, Pier Paolo Bombardieri, dà sul prossimo Governo, poco dopo l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, a margine del 18esimo congresso nazionale del sindacato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata