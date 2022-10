Il nodo è la legittimità o meno del Cda a procedere con una tale decisione

Non è chiusa la partita in Ita dopo la riunione del Cda odierno, che aveva deciso di revocare tutte le deleghe al presidente esecutivo Alfredo Altavilla. Secondo fonti governative citate dal Corriere della sera infatti tutto resta congelato fino all’assemblea degli azionisti, convocata tra quasi un mese, l’8 novembre. Il nodo è la legittimità o meno del Cda a procedere con una tale decisione, dal momento che le deleghe erano state distribuite dall’assemblea – di fatto il Ministero dell’Economia – e non dal Cda e dunque il punto andava discusso eventualmente in quella sede. Sulla questione intanto sarebbe già stato convocato per domani il collegio sindacale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata