Secondo il ministro degli Esteri la Russia "Taglierebbe le forniture"

“Supportiamo le misure che migliorano l’approvvigionamento, mentre non ci dovrebbe essere alcuna proposta che diminuisca il volume del gas. La Russia ha detto chiaramente che con un price cap al gas taglierebbe le forniture di gas e naturalmente noi non supporteremo” alcuna proposta di price cap. Così il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjárto, al suo arrivo al Consiglio Energia informale a Praga. “Ciò che vorremmo vedere è che tutte le proposte della Commissione rispettino la sicurezza dell’approvviggionamento energetico, non accetteremo nessuna proposta che metta le forniture a rischio”, ha ribadito.

