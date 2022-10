La campagna è stata avviata lo scorso giugno, il servizio può essere usato gratuitamente dai diportisti

Sono circa 1085 i chilogrammi di olio motore esausto raccolto durante l’estate nei punti allestiti all’interno del Porto turistico di Ostia dal Consorzio nazionale oli usati, Conou in collaborazione con Marevivo e Roma Capitale. La campagna, avviata lo scorso giugno con l’istallazione di due serbatoi forniti dal Conou ha impedito che un pericoloso inquinante finisse in acqua preservando in questo modo la flora e la fauna marina. Il servizio può essere utilizzato gratuitamente dai diportisti e successivamente alla raccolta il materiale entrerà in un sofisticato processo di rigenerazione per ottenere del nuovo lubrificante. “Il percorso iniziato lo scorso giugno ad Ostia ha confermato la necessità che le marine di tutte le coste italiane siano attrezzate per adeguarsi a pieno alla normativa sulla raccolta di questo pericoloso rifiuto”, ha detto il presidente del Conou, Riccardo Piunti: “Siamo a disposizione di altre realtà portuali, per assicurare la tutela ambientale in modo più uniforme possibile”.

