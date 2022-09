Così l'amministratore delegato del gruppo: "Il disaccoppiamento può essere una soluzione"

“Credo che la prima proposta che il governo italiano ha fatto, il price cap, è quella che funziona meglio. Per come funziona il sistema, se si mette il price cap automaticamente anche i prezzi dell’energia ne hanno beneficio. Il disaccoppiamento può essere una soluzione, ma potrebbe funzionare se innanzitutto si fa il price cap intervenendo alla radice del problema”. Così l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, in occasione dei 185 anni del gruppo celebrati nella sede di Torino, rispondendo a margine a una domanda sul disaccoppiamento gas-elettricità. Con il price cap sul gas “il prezzo dell’energia diventa decisamente più basso senza dovere intervenire direttamente sul prezzo dell’energia. È un peccato che questa proposta, sul tavolo da mesi, ancora sia dibattuta. Mi sembra la proposta più ragionevole intervenire sulla causa primaria dell’aumento dei costi dell’energia del gas ma anche dell’energia elettrica”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata