La banca centrale americana ha incrementato i tassi di interesse al 3%-3,25%

La Federal Reserve ha annunciato l’aumento della fascia obiettivo per i Fed funds di 75 punti base, che passa così al 3%-3,25% dal precedente 2,25%-2,5%. Lo riferisce una nota della Federal Reserve al termine dell’ultimo incontro del Fomc. “Gli indicatori recenti indicano una crescita modesta della spesa e della produzione. Negli ultimi mesi la crescita dei posti di lavoro è stata robusta e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L’inflazione rimane elevata, a causa degli squilibri della domanda e dell’offerta legati alla pandemia, all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia e a pressioni più ampie sui prezzi”. Il Fomc “cerca di raggiungere la massima occupazione e un tasso di inflazione del 2% nel lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi, il Comitato ha deciso di innalzare l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali al 3,25% e prevede che saranno appropriati ulteriori aumenti dell’intervallo obiettivo”, aggiunge la nota.

Al termine dei due giorni di riunione del Fomc della Federal Reserve, nell’aggiornamento trimestrale del ‘Summary of Economic Projections’ la Fed stima la crescita del Pil Usa allo 0,2% nel 2022, con la precedente proiezione di dicembre dell’1,7% di crescita. Il dato per il 2023 viene rivisto dall’1,7% all’1,2%, mentre per il 2023 si passa dall’1,9% all’1,7%. Ha anche rivisto al rialzo le stime dell’andamento della disoccupazione, che per il 2022 passano al 3,8% dalla precedente proiezione di dicembre al 3,7%. Per il 2023 il tasso di disoccupazione dovrebbe passare al 4,4% contro il precedente dato del 3,9%, e nel 2024 rimane stabile al 4,4% contro la stima del 4,1% di dicembre.

Dopo la decisione della Fed di rialzare i tassi di 75 punti base Wall Street vira in negativo, con il Dow Jones che cede lo 0,25%, l’S&P 500 lo 0,21% e il Nasdaq lo 0,41%.

