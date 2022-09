Si tratterebbe di una sospensione per manutenzione

Dal 22 al 29 settembre saranno effettuati i lavori di manutenzione programmata presso il gasdotto Power of Siberia. Durante questo periodo, il trasporto del gas sarà temporaneamente sospeso. Lo rende noto Gazprom. In conformità con l’accordo di acquisto e vendita di gas per la rotta orientale tra Gazprom e la società cinese CNPC, la manutenzione preventiva delle apparecchiature e dei sistemi del gasdotto Power of Siberia viene effettuata due volte l’anno: in primavera e in autunno.

