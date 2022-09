(LaPresse) – “Credo che l’imperativo fondamentale del nuovo Governo sarà quello di cambiare il paradigma di un’economia fossile che è vecchia e non produce lavoro ma produce invece danni ambientali e distorsioni nel mercato globale” . L’esortazione è del professor Riccardo Valentini, intervenuto al III Congresso Nazionale Uil Rua a Roma. “Penso che sia prioritario che la politica e i partiti comincino ad avere coraggio. Non basta uno speriamo che me la cavo, serve una reazione forte nella società” aggiunge il professore, membro del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (Ipcc) che nel 2007 vinse con Al Gore il Premio Nobel per la pace.

