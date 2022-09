Nuovo passo in avanti nella costruzione del gasdotto Marocco-Nigeria con la firma a Rabat degli accordi tra i due promotori del progetto, ECOWAS, Senegal e Mauritania.

Gasdotto Marocco-Nigeria: Mauritania e Senegal si impegnano a costruire il gasdotto

La “Nigerian National Petroleum Company (NNPC)” annuncia la conclusione di nuovi accordi per la realizzazione del progetto del gasdotto Marocco-Nigeria, segnalano i media nigeriani. La cerimonia della firma, prevista per oggi a Rabat, riunirà i rappresentanti dell’NNPC, dell’Ufficio nazionale per gli idrocarburi e le miniere del Marocco (ONHYM) e della Commissione ECOWAS, nonché compagnie petrolifere del Senegal e della Mauritania.

Martedì, il presidente della compagnia petrolifera nigeriana, Mele Kyari, ha avuto colloqui con il presidente della Commissione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, Omar Alieu Touray, nel corso del quale le due parti hanno riaffermato “il loro impegno a fornire gas ai Paesi dell’Africa occidentale attraverso il Regno del Marocco e successivamente l’Europa”, precisa la stessa fonte.

ECOWAS, Senegal e Mauritania, nuovi partner

“Una volta completato, il progetto fornirà circa tre miliardi di metri cubi di gas lungo la costa dell’Africa occidentale da Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Costa d’Avorio, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, Gambia, Senegal, Mauritania e Marocco. Altri vantaggi del progetto includono il miglioramento del tenore di vita delle persone, l’integrazione delle economie e la mitigazione della desertificazione attraverso un approvvigionamento di gas sostenibile e affidabile”, ha affermato NNPC in una nota.

La scorsa settimana, il ministro nigeriano per le risorse petrolifere, Timber Silva, ha affermato che il suo Paese intende aumentare le sue esportazioni di gas in Europa “grazie ai due progetti di gasdotti che attraversano il Marocco e l’Algeria”.

I due promotori di questo progetto non hanno ancora avviato la fase di finanziamento. Nel luglio scorso il presidente nigeriano Muhammadu Buhari aveva invitato il Regno Unito ei Paesi dell’Unione Europea a investire nel gasdotto Marocco-Nigeria.

