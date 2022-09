Il ministro della Pubblica Amministrazione ha parlato al Forum Ambrosetti di Cernobbio

“I dati dell’economia sono positivi, è probabile che finiremo con il +4 per cento di Pil nel 2022 con tutto quello che sta succedendo: c’è un clima positivo e l’economia tiene”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta parlando al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il ministro ha poi parlato anche delle sanzioni alla Russia: “Lo spirito repubblicano è confermare la posizione geopolita dell’Italia, si alle sanzioni per la nostra libertà, per la libertà dell’Ucraina e del mondo”.

