Il ministro dell'Economia parla anche del Pil: "Prospettive problematiche nell'immediato"

“Quest’anno abbiamo cercato di accelerare il percorso per l’indipendenza dal gas russo entro il 2024, ma stiamo cercando di fare anche prima”. Cosi il ministro dell’Economia Daniele Franco a Cernobbio al Forum Anbrosetti. “È stato superato l’83% di capacità di stoccaggio per il gas. Questo volume ci permetterà di affrontare l’inverno, che non si presenta facile” ha detto ancora Franco: “Le prospettive sono problematiche nell’immediato e si registra un rallentamento dell’economia mondiale rispetto alle precedenti revisioni, la questione dei prezzi del gas e dell’energia e un progressivo aumento dei tassi d’interesse”.

