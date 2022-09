La presidente della Commissione Ue si schiera a favore di un tetto al prezzo delle forniture da Mosca

Necessario un price cap europeo sul gas russo. A margine di un evento in Baviera, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, si schiera a favore di un tetto al prezzo delle forniture da Mosca. Se l’Europa imporrà un tetto al prezzo del gas russo “semplicemente non ci sarà gas russo in Europa”, replica a stretto giro Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo.

