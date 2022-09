A dirlo è la vicepresidente della Luiss

(LaPresse) “È possibile arrivare a un accordo” sul price cap al gas. A dirlo è la vicepresidente della Luiss, Paola Severino, parlando con i giornalisti a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Bisogna però calibrare bene le conseguenze che una misura di questo genere può avere sul mercato libero dell’economia e sul piano internazionale”, ha aggiunto l’ex ministra secondo cui “si può fare con le dovute accortezze, in modo che il mondo dell’economia non ne risenta, cioè che non sia una imposizione che violi le regole del libero mercato”.

