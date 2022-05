Lo ha affermato a Davos il ministro delle Infrastrutture

“Le grandi compagnie di trasporto aereo hanno grandi opportunità per cambiare il loro modello di business e renderlo più sostenibile. In Italia abbiamo il caso di Ita che ha un grande progetto di sostenibilità”. Lo ha affermato a Davos il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini intervenendo a un panel sulla decarbonizzazione del trasporto aereo. Giovannini ha auspicato che le compagnie possano trasformare il processo di transizione energetica in opportunità, “prendendo decisioni concrete”.

