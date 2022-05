Riconoscimento conferito al manager di Foro Buonaparte per “la nuova strategia focalizzata su sostenibilità e transizione energetica” in linea con i target fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU

È Nicola Monti il Manager Utilities 2021 – Andrea Gilardoni, categoria Energia. Il premio è stato assegnato da Agici Finanza d’Impresa, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore delle utilities, nel corso del XXII Workshop M&A Utility. La motivazione con cui è stato consegnato il premio al manager di Foro Buonaparte è il riconoscimento della guida verso un riposizionamento del gruppo energetico che ha portato a “una nuova strategia focalizzata su sostenibilità e transizione energetica”.

“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento in un periodo di cambiamento così sfidante e competitivo per il settore energetico come quello che stiamo vivendo” dichiara Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. “Come Edison, abbiamo l’opportunità unica di accelerare questa trasformazione e di disegnare un nuovo futuro per il Paese, le aziende e le persone in modo sostenibile. Questo premio è per tutte le persone di Edison che ogni giorno danno il loro contributo per dare concretezza a queste ambizioni declinandole in progetti e iniziative”.

Nicola Monti è stato scelto Manager Utility 2021 tramite votazione segreta, cui hanno partecipato autorevoli personalità dell’industria nazionale.

Dal 2020 Monti guida il Gruppo nel riposizionamento strategico che ha portato alla dismissione delle attività E&P e alla focalizzazione sui business della transizione energetica, in sintonia con l’Agenda 2030 dell’ONU e il PNIEC italiano. Il piano di Edison prevede la crescita nella generazione rinnovabile, portando la capacità installata dagli attuali 2GW a 5GW al 2030, nei servizi di efficienza energetica per le imprese e la pubblica amministrazione, lo sviluppo dei green gas e dei servizi a valore aggiunto per i clienti.

