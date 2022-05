Se il progetto del cavo elettrico sottomarino che collega il Marocco al Regno Unito, potrebbe fornire elettricità già nel 2027, ha detto venerdì Sir Dave Lewis, presidente della società di energia pulita Xlinks. Parlando al Podcast di Ian King’s Business su Sky News, Sir Lewis ha detto che il cavo sarà collegato alla rete nazionale nel North Devon, assicurando che “se il progetto prende il via prima della fine di quest’anno, l’elettricità inizierà a fluire nel 2027 e funzionerà al suo pieno potenziale nel 2030”.

Le relazioni commerciali con il Marocco sono una delle più antiche del Regno Unito, ha notato, aggiungendo che l’esportazione di energia verde fa parte della futura strategia economica del Marocco.

Il Sahara marocchino è “uno dei posti migliori al mondo per generare energia verde” in quanto gode di un sole luminoso ma anche di un sacco di vento alla fine della giornata, che può aumentare significativamente il periodo di produzione di energia a 18 ore al giorno, ha detto. Tutto questo rende il Marocco “un partner importante per il Regno Unito”, ha detto.

Infatti, questo cavo fornirà energia a un prezzo più attraente di quello che il Regno Unito pagherà per il suo futuro impianto nucleare di Hinkley Point C, ha detto.

“L’energia che verrà dal Marocco nell’ambito del progetto Xlinks sarà a 48 libbre per megawatt-ora, rispetto alle 92,5 libbre/MWH che ci si aspetta per l’energia da Hinkley Point C”, ha detto.

“Il cavo che collegherà i due paesi sarà lungo 3.800 km e come parte del progetto costruiremo tre nuove fabbriche nel Regno Unito per produrlo”, ha continuato, sottolineando che il progetto dovrebbe richiedere quattro anni per essere completato e costerà circa 16 miliardi di sterline, la metà dei quali sarà spesa per la produzione del cavo e dei collegamenti.

Questo fornirà al Regno Unito una nuova linea di produzione nel settore delle energie rinnovabili, ha detto.

Sull’affidabilità della tecnica, Sir Lewis ha spiegato che attualmente ci sono cavi ad alta tensione a lunga distanza sopra e sotto l’acqua. “Il più lungo è quello tra la Norvegia e il Regno Unito.

“Questa è una tecnologia provata che sarà implementata con un partner affidabile e impegnato, il Marocco”, ha detto.

Offrirà energia a prezzi molto competitivi e contribuirà allo sviluppo industriale di diverse regioni del Regno Unito, oltre a fornire alla fine l’otto per cento del fabbisogno elettrico del paese, ha concluso l’ex presidente della Rolls Royce Holdings.

