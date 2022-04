Il leader di Confindustria: "Aspetto di avere dal ministro una proposta migliorativa"

(LaPresse) “Ieri c’è stato un titolo di giornale che, pur di Confindustria, è un giornale… Io ho assistito a una mattina di attacchi da parte di esponenti politici. Io ho risposto alla una e un quarto, dopo una mattinata in cui sono stato costantemente attaccato. Ho risposto solo sui fatti”. Lo ha dichiarato il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell’assemblea di Unindustria, tornando sulla polemica a distanza con il ministro del Lavoro Orlando su lavoro e salari. “Qua noi dobbiamo rispondere agli italiani, che stanno soffrendo. Io voglio dare risposte, ma risposte concrete. Se qualcuno vuole buttarla in caciara, non è il nostro terreno. Io aspetto di avere dal ministro una proposta migliorativa. Basta slogan”, ha aggiunto Bonomi.

