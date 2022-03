A Torino l'incontro tra l'ad Tavares e i sindacati sul piano industriale

(LaPresse) – L’Ad di Stellantis, Carlos Tavares, ha incontrato a Torino i sindacati per un confronto sul piano industriale del gruppo. “Ci stiamo preparando per essere pronti a vendere il 100% nel 2030 di veicoli elettrici, l’Italia è centrale nell’esecuzione del piano”, ha detto il manager. “E’ un incontro da cui noi speriamo che si avvii un percorso di confronto, perché questo è quello che è necessario per capire che cosa avviene negli stabilimenti, in tutti gli stabilimenti, e per l’occupazione nell’industria dell’auto in questo paese”, ha detto la segretaria generale della Fiom Francesca Re David. “Noi pensiamo che il punto centrale sia la sostenibilità ambientale ma anche la sostenibilità sociale, e quindi il ritorno alla piena occupazione.Chiediamo al governo di avere al centro questo tema che riguarda Stellantis e tutto il sistema dell’automotive come da tempo stiamo richiedendo”, ha aggiunto Re David.

