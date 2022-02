Si tratta di un pacchetto personalizzato di voucher prepagati per l’emissione di biglietti aerei

ITA Airways lancia il suo nuovo servizio dedicato alla clientela Flight Pass, un pacchetto personalizzato di voucher prepagati per l’emissione di biglietti aerei, acquistabili nelle classi Economy, Superior e Business Class.

Flight Pass è dedicato ai passeggeri che volano abitualmente su itinerari prestabiliti, per programmare i propri viaggi con ancora più flessibilità e facilità. È possibile personalizzare il pacchetto a seconda delle esigenze della clientela, individuato il numero di voli, le destinazioni, il periodo e decidendo in un momento successivo le persone che utilizzeranno i biglietti. E’ possibile acquistare Flight Pass sul sito ita-airways.com Il pacchetto può comprende sia destinazioni nazionali che internazionali del network di ITA Airways, selezionabili singolarmente o per Paese/area geografica (sono esclusi i voli in regime di continuità territoriale, le rotte stagionali ed i voli operati in code-share). Può contenere da 6 a 24 tratte e può avere una durata da un minimo di un mese fino ad un massimo di dodici, validi per l’acquisto delle destinazioni prescelte.

Con Flight Pass il cliente che acquista il pacchetto può individuare fino a 24 nominativi a cui attribuire i biglietti, ed il nome del primo passeggero deve essere indicato al momento dell’acquisto, gli altri potranno essere indicati successivamente, entro il periodo di prenotazione prescelto in fase di acquisto del pacchetto.

Il prezzo dei biglietti aerei inclusi nel Flight Pass, è bloccato al momento dell’acquisto del pacchetto, consentendo così di individuare prezzi convenienti anche in alta stagione. In fase di prenotazione l’accesso è sempre garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili sul volo. I biglietti non sono rimborsabili, ma è consentito il cambio data/orario del volo pagando un supplemento di 65 euro (cambio gratuito in caso di acquisto dell’opzione Freedom Option). Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine di “Termini e Condizioni” e delle FAQ nella sezione dedicata al Flight Pass sul sito ita-airways.

