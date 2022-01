Nuovo focus su Ita Airways, con un passaggio che arriva prima delle attese. La compagnia aerea ha ricevuto oggi dal Gruppo Msc e Lufthansa una manifestazione di interesse per acquisire una quota di maggioranza. Una svolta, arrivata a soli tre mesi dal decollo di Ita avvenuto 15 ottobre scorso, che ha portato cosi in tempi rapidi a una manifestazione di interesse sulla compagnia italiana. Si configura così una possibile alleanza attraverso un’operazione che mette insieme partner come il colosso delle crociere e Lufthansa che è il risultato del lavoro dei vertici di Ita presieduta da Alfredo Altavilla.

“Il Gruppo Msc ha concordato con Lufthansa la sua partecipazione alla partnership a termini da definire durante la Due Diligence”, rende noto la compagnia in un comunicato. Sia il Gruppo Msc che Lufthansa “hanno espresso il desiderio che il Governo Italiano mantenga una quota di minoranza all’interno della Società. Inoltre, il Gruppo Msc e Lufthansa hanno richiesto 90 giorni di esclusiva per lavorare su questa manifestazione di interesse”.

Il Gruppo Msc – anch’esso tramite una nota – fa sapere che “si pone l’obiettivo di realizzare una partnership con il Governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all’iniziativa. L’interesse del Gruppo Msc deriva dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che passeggeri in cui il Gruppo è leader a livello globale”.

Ita Airways si è dichiarata “soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo”. Inoltre, la compagnia aerea italiana ha informato che “il Cda esaminerà in una prossima riunione i dettagli della manifestazione d’interesse”. Intanto da Bruxelles, proprio in queste ore, è arrivata la notizia che il divieto a Lufthansa per operazioni di acquisizione è revocato.

“Considerato che il rimborso di oltre il 75% degli aiuti di Stato” a Lufthansa “è stato ora riscattato, il divieto di acquisizione e le rigide limitazioni alla remunerazione del management, compreso il divieto di pagamento dei bonus, vengono ora revocate”, ha riferito la portavoce della Commissione europea, rispondendo alla stampa sulle indiscrezioni relative a una possibile acquisizione di Ita da parte della compagnia tedesca. Senza aggiungere commenti, la portavoce ha precisato poi che Bruxelles “continuerà a monitorare l’attuazione della decisione”.

