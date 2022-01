L'atleta avrebbe divorziato dall'agenzia Doom lamentandosi di come ha curato l'immagine, andando con la londinese Nexthing

E’ scontro tra il campione olimpico Marcell Jacobs e l’agenzia di Fedez che ne curava l’immagine. A riportare la notizia è il ‘Sole 24 Ore’ del 20 gennaio. Jacobs, scrive il quotidiano, ha divorziato da Fedez ‘approdando’ a Londra: si preannuncia un’aspra battaglia legale. Si è innescato infatti un braccio di ferro tra le due celebrità. Anni fa il futuro campione olimpico siglò un contratto di gestione dell’immagine come influencer nei social media con la società Doom (sigla del bizzarro nome Dream of Ordinary Madness) l’agenzia di proprietà di Fedez e gestita dalla madre, AnnaMaria Berrinzaghi, che ha in portafoglio vari vip.

La rescissione del contratto con Fedez, riporta il ‘Sole 24 Ore’, è avvenuta perché secondo Jacobs la Doom non ha promosso la sua immagine a sufficienza dopo le Olimpiadi. E perché ritiene quel contratto non più adatto: Doom è un’agenzia di livello nazionale e lui si ritiene un personaggio di caratura mondiale. Abbandonato Fedez, l’atleta sarebbe passato sotto l’agenzia londinese Nexthing: nome inglese ma pedigree italiano. È stata messa in piedi dall’imprenditore Luca Oddo, ex fondatore di Casta Diva (agenzia eventi quotata su EuroNext Growth). L’addio improvviso e non concordato, non è piaciuto per niente a Fedez: la Doom non ci sta a perdere un cliente in portafoglio soprattutto se quel cliente è esploso come fama e celebrità. Sono scesi in campo gli avvocati, scrive il ‘Sole 24 Ore’, e la vicenda è approdata in Tribunale.

I legali di Doom sostengono che Jacobs deve rispettare il contratto fino alla scadenza, prevista a settembre 2022, quasi un anno dopo rispetto alla rescissione. I difensori di Jacobs sostengono, invece, il principio della “giusta causa” per l’addio. Peraltro Jacobs non avrebbe mai tecnicamente firmato nessun contratto con Doom: all’epoca firmò con un’altra società, e successivamente il contratto è stato ceduto alla neonata agenzia di Fedez.

