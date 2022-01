Basta telefonate non desiderate e di robot caller in arrivo sul cellulare

Simone Baldelli, deputato di Fi e presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti che la ha così riferita, citando la fonte, e commentata nel tweet di ieri che recita: “Ottima notizia per i consumatori: tra poche settimane sarà attivo nuovo regolamento sul Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a una mia domanda”. La news non è giunta per telefono ma via twitter tramite, deputato di Fi e presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti che la ha così riferita, citando la fonte, e commentata nel tweet di ieri che recita: “Ottima notizia per i consumatori: tra poche settimane sarà attivo nuovo regolamento sul Registro delle opposizioni , allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile, ha detto in audizione il viceministro, rispondendo a una mia domanda”.

Ottima notizia per i #consumatori: tra poche settimane sarà attivo nuovo regolamento su Registro delle opposizioni, allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile. Lo ha detto in audizione il viceministro MISE @GPichetto rispondendo a una mia domanda. — Simone Baldelli (@simonebaldelli) January 11, 2022

Il percorso per il nuovo il Registro delle opposizioni per bloccare le chiamate commerciali indesiderate anche sulle utenze di telefonia mobile è a oggi completato. La proposta regolamentare è stata già concordata e sono stati già calendarizzati i pareri formali obbligatori e acquisiti questi pareri il Ministero invierà il regolamento alla Presidenza del consiglio per l’approvazione.