Piazza del Popolo gremita per la mobilitazione sindacale contro la Manovra del governo

(LaPresse) Diverse migliaia di persone si sono radunate in piazza del Popolo a Roma per lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL contro le misure finanziarie decise dal governo di Mario Draghi per la Legge di Bilancio 2022. “Piazze piene e seggi vuoti. Qui rappresentiamo il Paese reale”, ha tuonato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL. “Siamo all’inizio di questa battaglia. Poterla fare con questa forza e questo consenso nel Paese ci rafforza”, ha invece detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini.

