Così il presidente dell'associazione, Saverio Cecchi: "La ripresa non è una bolla"

(LaPresse) “Il settore vive un momento eccezionale la Nautica sta crescendo non solo per la ripresa del fatturato ma anche con l’export e l’occupazione. Stiamo assumendo il 2,5% in più rispetto allo scorso anno”. Così il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi a margine della assemblea della associazione.”La ripresa non è una bolla e ci aspettiamo – ha aggiunto Cecchi – che nel 2022 ci sarà una crescita costante. Ci sono ancora margini per crescere perché il prodotto italiano è molto apprezzato sui mercati internazionali”.

