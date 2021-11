Il segretario della Uil al termine dell'incontro a Palazzo Chigi

(LaPresse) “Con il governo è stato preso l’impegno, a partire dai primi giorni di dicembre, di aprire un confronto per una riforma strutturale della Legge Fornero. Ma prima si avvierà un confronto con i ministri Orlando e Franco per capire se ci sono spazi e risorse per intervenire già sulla manovra rispetto alle nostre richieste”. Ad affermarlo il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri a conclusione dell’incontro con il governo di martedì sera a Palazzo Chigi sulle pensioni.

