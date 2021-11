Cisì Patrizia de Luise, segretaria di Confesercenti a margine dell'Assemblea che festeggia i cinquant'anni dell'organizzazione

(LaPresse) “Sono soddisfatta perché si riapre un dialogo con la politica. Con il governo è normale che ci sia ma ora più di prima ci vuole forte unità perché stiamo governando un momento importante e quindi ci vuole responsabilità da parte di tutti per mettere le basi per un paese futuro. Una cosa è stata detta da Letta, che la politica è molto più responsabile nelle stanze di quanto si veda fuori. Io ho trovato un legame rispetto al momento di intervenire su tassazione per imprese e famiglie poi è chiaro che ciascuno la declinerà secondo le proprie sensibilità. Parlarne però è facile cerchiamo di fare”. Patrizia de Luise, segretaria di Confesercenti a margine dell’Assemblea che festeggia i cinquant’anni dell’organizzazione.

