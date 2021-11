Il segretario generale della Cgil dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Taglio tasse riguardi dipendenti e pensionati"

(LaPresse) Riforma fiscale e pensioni sul tavolo dell’incontro tra sindacati e governo a Palazzo Chigi. “Noi abbiamo confermato la nostra richiesta, cioè pensiamo che gli 8 miliardi (di taglio di tasse, ndr) devono andare a lavoratori e pensionati“, ha dichiarato al termine del confronto il leader della Cgil Maurizio Landini, il quale conferma, per il momento, tutte le mobilitazioni già convocate per le prossime settimane. Per quanto riguarda le pensioni il segretario generale del sindacato ha annunciato “una serie di altri incontri da fissare per discutere delle modifiche che possono essere inserite nella legge di bilancio” e che sarà avviato un confronto, dai primi di dicembre, per una riforma complessiva della legge Fornero.

