Così il presidente di Confindustria

(LaPresse) “Noi abbiamo un impegno che è la crescita del Paese. Abbiamo un Pnrr abbozzato e iniziamo a partire, dobbiamo tutti impegnarci su quello“. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell’Assemblea di Federmanager. Sul reddito di cittadinanza ha aggiunto: “E’ importante il contrasto alla povertà, dobbiamo dare una risposta. Ma così come è strutturato non dà quelle risposte”. Poi ha parlato anche di energie rinnovabili: “Credo che sia il caso in modo molto laico di fare una riflessione sulle tecnologie nucleari disponibili per capire se possono aiutare. Il tema dell’energia è diventato geopolitico e geostrategico”.

