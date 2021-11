Il segretario generale Bombardieri: "Affrontare il problema con un approccio culturale"

(LaPresse) UIL lancia un videgioco per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. “Ci sono, in media, tre morti al giorno sul lavoro, una situazione assolutamente inaccettabile. Ecco perché riteniamo che sia necessario affrontare questo drammatico problema, anche con un approccio culturale, a partire dalle scuole, per formare nuove generazioni più consapevoli del valore della sicurezza, della prevenzione e della salute”, ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Il gioco è online su www.zeromortisullavoro.it, il portale della UIL. L’idea è quella di parlare ai giovani con uno dei moderni linguaggi dell’immagine e far conoscere, in questo modo, i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. “Dobbiamo consegnare nelle mani dei ragazzi la conoscenza, la sensibilità e la consapevolezza del rischio attraverso ogni mezzo perché il futuro è adesso e loro ne sono i protagonisti. Giochiamoci insieme questa partita”, ha concluso Bombardieri.

