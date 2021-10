Il segretario della Cisl dopo il confronto con Draghi: "Luci e ombre su manovra"

(LaPresse) – Non sono positivi i commenti dei sindacati dopo il confronto a Palazzo Chigi su manovra e pensioni. “Nel merito ci sono luci e ombre, ma le risorse sono largamente insufficienti sia per le pensioni, che per gli ammortizzatori sociali e per la non autosufficienza”, afferma il segretario della Cisl Luigi Sbarra, che poi fa sapere: “Nelle prossime ore decideremo come dare luogo alla mobilitazione unitaria dei sindacati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata