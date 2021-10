La Cgil: "È inutile, appena 10mila beneficiari in due anni"

(LaPresse) Lega e Cgil contro quota 102 e 104, soluzioni prefigurate dal premier Mario Draghi per il superamento di Quota 100. Il sindacato diretto da Landini fa i calcoli e boccia la proposta per superare lo scalone: “È inutile, appena 10mila beneficiari in due anni”, dicono da Corso d’Italia. Il leader della Lega, Matteo Salvini, chiede invece un incontro al premier e dice “No a interventi a gamba tesa”. Anche Confindustria in campo sulla questione con Bonomi che dichiara: “Ragioniamo sui lavori usuranti e pensiamo ai giovani”. A inizio settimana si attende una cabina di regia, possibile incontro governo-sindacati.

