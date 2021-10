Unicredit: rumors ipotesi Bper o Bpm se stop negoziati su Mps. Lo riporta Il Giornale d'Italia

Il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, si starebbe guardando intorno, sondando anche le opzioni Bper o Bpm per allagare il proprio raggio d’azione, a seguito dell’eventuale sospensione ai negoziati su Monte dei Paschi (Mps) tra il Gruppo bancario e il Tesoro. Lo riporta il Giornale d’Italia specificando che si aprirebbe ora l’opzione di un’Opas, Offerta pubblica di acquisto e scambio, sugli altri due istituti bancari e che per Orcell l’opzione preferita sarebbe quella di Banco Bpm, “in quanto consentirebbe ad Unicredit di diventare leader nell’area più ricca del Paese, in particolare in Lombardia”.

