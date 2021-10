Ha parlato a margine dell'evento 'Sud e Nord insieme verso l'Europa'

(LaPresse) “Si sono persi 20 anni, non c’è più tempo per rimandare. Fate le riforme, non possiamo attaccare una bandierina di partito ogni riforma per soddisfare gli altri”. Così il vice presidente per le politiche di coesione territoriale e presidente del consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria, Vito Grassi, a margine dell’evento di Napoli.

