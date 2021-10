Francesco Buzzella è stato eletto nuovo presidente degli industriali Lombardi

(LaPresse) Francesco Buzzella è stato eletto nuovo presidente degli industriali Lombardi. L’annuncio è stato fatto dal presidente uscente Marco Bonometti durante la presentazione a Milano, al termine del Consiglio di presidenza elettivo. “Il fatto che ancora si muoia nelle aziende non è accettabile” ha commentato a margine Buzzella, a proposito della situazione degli incidenti sul lavoro, che negli ultimi giorni hanno provocato almeno dieci vittime in Italia. “La prevenzione è importante, quando sanzioni vuol dire che l’evento è già accaduto – ha poi aggiunto – Non si può morire sul posto di lavoro, lo ripetiamo continuamente, ci mancherebbe altro”.

