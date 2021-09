Una flotta di monopattini elettrici nella contea di Santa Barbara

Helbiz leader globale nella micromobilità, ha annunciato oggi il suo arrivo ufficiale in California, con una flotta di monopattini elettrici sicuri e innovativi nella contea di Santa Barbara. Helbiz avvierà iniziative in tutta la città per promuovere l’utilizzo responsabile dei mezzi, che includeranno numerosi eventi sulla sicurezza, oltre all’opportunità di avvicinarsi all’azienda attraverso percorsi di carriera nel proprio settore. Come per qualsiasi città in cui opera, Helbiz aprirà una sede locale e un magazzino per seguire le operazioni sul territorio.

