La soddisfazione del presidente di Confindustria nautica Saverio Cecchi nel corso della conferenza stampa conclusiva della kermesse

Un Salone nautico di Genova dai grandi risultati quello dell’edizione 2021. “So che sono stati stipulati tanti contratti, circa il 15-20% in più dello scorso anno. Quello che mi interessa di più, al di là dei contratti, è l’aumento degli addetti. Questo è importante perché, se aumentano gli addetti, aumentano anche i contratti”. Così il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, a margine della conferenza stampa di chiusura della kermesse, che ha fatto registrare un boom di visitatori, il 30% in più degli accessi rispetto allo scorso anno, quando fu l’unica manifestazione a ripartire nonostante il Covid. “Il settore – ha proseguito – sta tirando alla grande e qui al Salone sono tornati tutti i brand. Il problema adesso è la manodopera e le materie prive e su questo ci dobbiamo concentrare”.

E per il prossimo anno il Salone punta ad allargarsi: “Ci saranno 400 posti barca in più e contiamo di riempirli tutti. Ci aspettavamo questo successo perché dopo essere stati gli unici in Europa ad aver fatto un Salone nel 2020, dovevamo capitalizzare quello che era stato fatto e questo ci ha premiato”, ha aggiunto Cecchi confermando che la prossima edizione si terrà ancora a settembre

Grande la soddisfazione anche per il sindaco della città Marco Bucci: “Sono numeri fantastici, 30% in più rispetto all’anno scorso circa, se l’anno prossimo riusciremo a tornare in una situazione non Covid i numeri probabilmente raddoppieranno. Un grande successo, se ci fate caso siamo ai numeri del Salone del Mobile, forse qualcosa di più”, ha detto Bucci aggiungendo: “Qui siamo in un posto unico stiamo facendo una cosa unica e l’anno porssimo avremo qualcosa di ancora più bella, un Salone nautico in continuo miglioramento”.

Orgoglioso dei risultati di questa edizione anche il governatore ligure Toti: Quelli registrati al Salone Nautico di Genova sono “dati positivi che si respirano, si sentono giorno dopo giorno. È stato un salone di grande successo. Mi sono divertito e emozionato, credo lo possono dire tanti visitatori che sono stati qua, in un salone rotondo che ha avvolto la città”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il suo intervento alla conferenza stampa di chiusura del sessantunesimo Salone nautico internazionale a Genova.

