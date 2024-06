Roma, 14 giu. (LaPresse) – Sono quasi 700mila i soldati russi impegnati sul fronte ucraino. Lo ha detto Vladimir Putin. “Abbiamo quasi 700mila persone nella zona delle operazioni militari speciali”. Lo riporta la Tass. Partecipando al programma ‘Times of heroes’, Putin poi spiegato che in questo momento “siamo costretti a respingere la linea del fronte in direzione di Kharkiv per ridurre gli attacchi terroristici su Belgorod e altre aree popolate”.

