Italia ha vinto molti programmi ma la nazione con cui competere nello Spazio è l'Europa

(LaPresse) “Abbiamo un grande cooperazione con il governo e con l’Agenzia Spaziale Italiana che ovviamente partecipa alla programmazione pluriennale delle attività nello spazio”. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo Spa, all’evento ‘L’Italia e lo Spazio. L’economia, l’industria, le regole’ che rientra tra le iniziative della presidenza italiana per il G20 ed è indetto dalla Fondazione Leonardo. “L’Italia è il terzo contributore dell’Esa e come Italia abbiamo vinto molti programmi sia nella parte di costruzione dei satelliti o di svolgimento di attività per l’esplorazione spaziale sia nei servizi che dal mondo spaziale nascono”.

