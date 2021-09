Cingolani: "Stiamo riscrivendo il metodo di calcolo delle bollette"

Dovrebbe esserci solo l’estensione del Green pass per i lavoratori nella riunione del Consiglio dei ministri convocata per oggi pomeriggio alle 16. Rinviato al prossimo Cdm, invece, il provvedimento per ridurre il caro bollette. Stamattina si è tenuto un incontro a tre sul tema a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il ministro dell’Economia Daniele Franco. Si pensa a una norma da circa 3 miliardi volta a ridurre l’impatto dei rincari sui consumatori azzerando gli oneri di sistema in bolletta.

“Va riscritto il metodo di calcolo e lo stiamo facendo in queste ore, bisogna ragionare su come è costruita una bolletta”, ha detto ai microfoni di Radio Anch’io, il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani , che ha spiegato: “C’è da mitigare l’aumento del trimestre, che c’è in tutto il mondo, e all’80% dipende dall’aumento del gas. Poi c’è da mettere in piedi un intervento più strutturale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata