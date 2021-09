Sit in per fermare ingressi e uscite

(LaPresse) Ennesima giornata di protesta per gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli che, questa mattina, hanno deciso di bloccare il porto. I dipendenti sono partiti in corteo dalla sede del sito in via Argine dopo un’assemblea, per poi dirigersi verso il porto. Qui le tute blu hanno bloccato l’ingresso e l’uscita dei mezzi.

