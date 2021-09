Domani 10 settembre la manifestazione dei lavoratori

(Lapresse) A margine del confronto con il Pd sulla vertenza Alitalia, i sindacati di categoria chiedono un intervento del governo per risolvere la crisi. “Il governo è il vero assente di questa trattativa. Ci auguriamo che con la manifestazione di domani di avere un tavolo su questo settore. E’ la più grande crisi di questo Paese, 10500 famiglie coinvolti”. Così Francesco Alfonsi, segretario nazionale Ugl Trasporto aereo a margine del confronto con il Pd sulla vertenza Alitalia. La manifestazione è in programma domani 10 settembre dalle 10 alle 14 in piazza Montecitorio a Roma.

