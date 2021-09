Discussioni davanti alla sede della nuova compagnia

(LaPresse) – Momenti di tensione sotto la sede romana di Ita dove i lavoratori di Alitalia si sono dati appuntamento per contestare la firma dei nuovi accordi aziendali che riguarderà le nuove assunzioni. Ad accendere gli animi e dividere i lavoratori l’incontro avuto nel pomeriggio dai vertici Ita e alcune sigle sindacali tra cui AssoVolo e Fast Confsal. Un incontro propedeutico ad un accordo però saltato per scelta dell’ad Altavilla a seguito della mancanza di unitarietà tra le sigle sindacali. Alla lettura del comunicato diramato da Ita i lavoratori si sono subito scagliati contro i rappresentanti in piazza di Assovolo e FastConfsal.

